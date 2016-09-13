دراسة: تناول الطعام ببطء يجنبك الإصابة بانسداد مجرى الهواء

مجرى الهواء هو نظام معقد من الأنابيب التى تنقل الهواء من الأنف والفم إلى الرئتين، وتشير الدراسة المنشورة عبر موقع "هيلث لاين" إلى أن انسداد مجرى الهواء فى حالات متقدمة قد يهدد الحياة.

ويحدث انسداد لمجرى الهواء العلوى فى المنطقة الممتدة من الأنف والشفتين إلى الحنجرة وقد يحدث الانسداد فى المجرى بين الحنجرة والممرات الضيقة من الرئة.

ويحدث انسداد مجرى الهواء بسبب العديد من الأسباب منها:

· استنشاق أو ابتلاع جسم غريب

· الحساسية

· صدمة مجرى الهواء بسب حادث

· مشاكل فى الحبال الصوتية

· التنفس كمية كبيرة من الدخان المنبعث من الحريق

· إصابات فيروسية

· التهابات البكتيرية

· بعض أمراض الجهاز التنفسى

· تورم فى اللسان

· خراجات فى الحلق أو اللوزتين

· انهيار جدار القصبة الهوائية، والمعروفة باسم تلين الرغامى

· الربو

· التهاب الشعب الهوائية المزمن

· انتفاخ الرئة

· التليف الكيسى

· مرض الانسداد الرئوى المزمن

كما ذكر الموقع بعض أعراض انسداد المجرى الهوائى ومنها:

· زرقة الجلد

· ارتباك

· التنفس بصعوبة

· الهلع

· فقدان الوعى

وهناك أنواع عديدة من انسداد مجرى الهواء يمكن الوقاية منها وتقليل المخاطر عن طريق القيام بما يلى:

· تجنب شرب الكثير من الكحول قبل الأكل

· تناول الطعام ببطء

· الإشراف على الأطفال الصغار عند تناول الطعام

· المضغ جيدا قبل البلع

· تأكد من أن أطقم الأسنان تتناسب مع الحالة الصحية بشكل عام

· الابتعاد عن التدخين