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بالصور.. النيابة العامة بالسويس تعاين موقع مقتل مسجل خطر

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بالصور.. النيابة العامة بالسويس تعاين موقع مقتل مسجل خطر بالصور.. النيابة العامة بالسويس تعاين موقع مقتل مسجل خطر

>السويس- سيد نون

قامت النيابة العامة فى السويس بمعاينة موقع مقتل مسجل خطر بالسويس، متهم بارتكاب سرقات بالإكراة وإطلاق الرصاص على قوات الشرطة، حيث أمرت النيابة العامة بعرض جثة القتيل على الطب الشرعى، للكشف عليه وإرسال تقرير للنيابة العامة.

وقال مصدر أمنى، إن المسجل خطر له سوابق فى 20 سرقة بالإكراه، من بينها سرقة محل ذهب فى شارع أحمد عرابى بالسويس.

كان اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش رئيس مباحث مديرية أمن السويس، بأن المسجل خطر إسلام ا الشهير بـ إسلام عضروس قتل فى تبادل إطلاق رصاص مع قوات الشرطة.

وأكد مصدر أمنى، أن المسجل خطر قام بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة، عندما حاولت القبض عليه، وبادلتة قوات الشرطة إطلاق الرصاص.

 

 

 

 


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