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بالفيديو..ولادة طفلة أثناء تأدية مناسك الحج

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بالفيديو..ولادة طفلة أثناء تأدية مناسك الحج بالفيديو..ولادة طفلة أثناء تأدية مناسك الحج

الطفلة منى بعد ولادتها

 

أبصرت الطفلة الأفغانية منى، النور مع وقوف والديها على جبل عرفات، لتكون أصغر حاجة على جبل عرفات، التي أدت مناسك الحج في يومها الأول.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن منى تحت عناية عالية، داخل إحدى الخيم بالقافلة الصحية التابعة لوزارة الصحة بالمشاعر المقدسة بجبل عرفات، مشيرة إلى أنه تم نقل منى ووالدتها لجبل عرفات لإتمام مناسك الحج، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

وعن سبب السماح للأم الحامل بأداء مناسك الحج وهي في أشهرها الأخيرة، قالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية في المكتب الإقليمي، رنا صيداني: “أهلها انتظروا دورهم للقدوم للحج لسنوات، وعندما حان كانت الأم حاملاً.

شاهد الفيديو من هنــــــــــــــــــا

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