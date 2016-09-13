منتخب مصر للطائرة يتغلب علي أمريكا ويتأهل للنصف النهائي في الباراليمبية

نجح فريق منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، في الفوز علي المنتخب الأمريكي، بنتيجة “3 – 0 ” في المباراة التي أقيمت بينهما في دورة الألعاب الباراليمبية المقامة حاليًا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 2016 .

> وبذلك الفوز فقد حقق المنتخب الانتصار الثالث لهم علي التوالي في هذه الدورة ، ليتم تأهلهم الي نصف النهائي كأول المجموعة .