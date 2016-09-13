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منتخب مصر للطائرة يتغلب علي أمريكا ويتأهل للنصف النهائي في الباراليمبية

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منتخب مصر للطائرة يتغلب علي أمريكا ويتأهل للنصف النهائي في الباراليمبية منتخب مصر للطائرة يتغلب علي أمريكا ويتأهل للنصف النهائي في الباراليمبية

منتخب للطائرة

نجح فريق منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، في الفوز علي الأمريكي، بنتيجة “3 – 0 ” في المباراة التي أقيمت بينهما في دورة الألعاب الباراليمبية المقامة حاليًا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 2016 .
> وبذلك الفوز فقد حقق المنتخب الانتصار الثالث لهم علي التوالي في هذه الدورة ، ليتم تأهلهم الي نصف النهائي كأول المجموعة .

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