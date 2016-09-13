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توجيه تهمة سوء السلوك لمدرب ستوك

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توجيه تهمة سوء السلوك لمدرب ستوك توجيه تهمة سوء السلوك لمدرب ستوك

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك إلى مارك هيوز المدير الفني لفريق ستوك سيتي وذلك بعد طرده أمام توتنام في الدوري الإنجليزي.

ستوك يعاني ويعاني في الدوري الإنجليزي بعد مرور 4 جوالات. نقطة واحدة والمركز الأخير.

أخر نكسات ستوك والذي يلعب له المصري رمضان صبحي، جاءت أمام توتنام والخسارة برباعية مقابل لاشيء.

وخلال المباراة تم طرد هيوز بعد نصف ساعة فقط من انطلاق المباراة وذلك بسبب مناوشات مع الحكم والجماهير.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي وستوك سيتي توجيه تهمة سوء السلوك إلى هيوز ولدية حتى يوم الجمعة للرد على "السلوك غير اللائق الذي ظهر أمام توتنام".

وتحدث هيوز في وقت سابق عن طرده في المباراة قائلا: "ردي فعلي كان سيئا للغاية ضد الحكم. كنت أشعر بالإحباط ولكنني محبط أيضا مما فعلت".

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فيديو اليوم السابع