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تشكيل #ليلة_الأبطال - عمر جابر على مقاعد بدلاء بازل أمام لودوجوريتس

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تشكيل #ليلة_الأبطال - عمر جابر على مقاعد بدلاء بازل أمام لودوجوريتس تشكيل #ليلة_الأبطال - عمر جابر على مقاعد بدلاء بازل أمام لودوجوريتس

أعلن أورس فيشر المدير الفني لبازل عن تشكيل فريقه لمواجهة لودوجوريتس رازجراد البلغاري في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء عمر جابر النجم المصري المنتقل من الزمالك على مقاعد البدلاء لصالح الظهير الأيمن مايكل لانج.

وحال مشاركة عمر جابر سيكون الظهور الأول له في دوري أبطال أوروبا في مسيرته.

وتقام المباراة على ملعب سانت جاكوب بارك وتنطلق في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

تشكيل بازل: توماس فاسليك – أداما تراوري – مايكل لانج – لوكا زوفي – بيركير بيارناسون – ماتياس ديلجادو – ريناتو ستيفين – ماريك سوتشي – مارك جانكو إدير بالانتا – تولان شاكا

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