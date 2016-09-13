دييجو لوبيز: نرغب في الفوز على ريال مدريد

(إفي): تحدث حارس مرمى إسبانيول، دييجو لوبيز، عن مواجهة ريال مدريد يوم الأحد المقبل في رابع جولات الليجا، قائلا إن كريستيانو رونالدو سيكون في أفضل حالاته خلال هذه المباراة.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم، حذر لوبيز من القوة الهجومية والدفاع المثالي للملكي، الذي سيحل ضيفا على إسبانيول الأحد.

وأضاف لوبيز "انه فريق لا يستحوذ على الكرة ولكن تسديداته قاتلة. هو فريق قوي للغاية ويضم لاعبين ماهرين".

وأبرز أن إسبانيول سيخوض هذا اللقاء وهو يضع الفوز نصب عينيه "نحن جاهزون للمنافسة ونرغب في استغلال مواهبنا".

وعند سؤاله عن الأوقات الصعبة التي قضاها في صفوف الملكي والمنافسة على مركز الحارس الأساسي مع إيكر كاسياس، رد لوبيز "جميع الأوقات الصعبة طوال مسيرتي الاحترافية ساعدتني على التحمل والمضي قدما. المواقف الصعبة تجعلك تنضج".

وأثنى لوبيز على اللاعب لوكا مودريتش، قائلا: "إنه لاعب رائع ويمثل العقل المفكر للفريق، وهو يقوم ببداية رائعة في الليجا".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم حاليا بتسع نقاط، بينما يحل إسبانيول في المركز الـ15 بنقطتين فقط.