بالصور..توافد المواطنين علي الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام العيد ببني سويف ‎

خرج الآلاف من محافظة بني سويف منذ الصباح الباكر لثاني أيام عيد الأضحي المبارك، من أهالى مدن وقرى المحافظة، للاحتفال بالعيد داخل الحدائق العامة والمتنزهات.

وكانت حديقة الحيوانات بمدينة بني سويف، وللمراكب النيلية الخاصة، لها نصيب الأسد فى الإقبال الجماهيرى عليها، كما فتحت الأندية الخاصة والاجتماعية أبوابها لاستقبال المواطنين.

حيث شهدت حدائق ومتنزهات محافظة بنى سويف، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، احتفالًا بالعيد ، وتلاحظ ازدحام كورنيش النيل بالشباب والأطفال وخاصة على الكافيهات، فيما لجأت الأندية إلى إقامة الألعاب لرواد النادى وتشغيل الموسيقى و الأغانى التى تحمس الشباب.

وفى الحدائق العامة أحضر الأهالى الرنجة والفسيخ وبعض المأكولات، إضافة إلى الترمس والفول النابت، وشهدت حديقة الحيوان ازدحامًا ملحوظا حيث إنها الحديقة الوحيدة على مستوى المحافظة ويتوافد عليها المواطنين من جميع مراكز بنى سويف السبع.