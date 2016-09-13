مصرع شاب غرقاً شاب في بورسعيد

كتب – جمال نوفل

لقي شاب في االعشرين من العمر، حتفه غرقًا أثناء قيامه بالسباحة في مياه شاطئ بورسعيد، خلف قرية الكروان، عصر اليوم ثاني لعيد الأضحى المبارك.

وقد تلقى قسم الطوارئ بمديرية الصحة ببورسعيد، إشارة من مستشفي بورسعيد العام، يفيد بوصول “محمد أحمد شبانة”، 22 عامًا، مقيم بشارع الدقهلية ببورسعيد و حالته الصحية سيئة نتيجة تعرضه لحادث غرق بشاطئ بورسعيد، و لفظ أنفاسه أثناء تقديم الإسعافات الأولية له في المستشفي، ومحاولة إنعاش قلبه، إلا أنه فارق الحياه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، و وضع الجثة بمشرحة مستشفي بورسعيد العام تحت تصرف النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن.