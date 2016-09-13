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شاهد .. لقطات من مباراة السوبر الإماراتي بين«الأهلي» و«الجزيرة»

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

إنطلقت مباراة السوبر الإماراتي بين “الأهلي” و”الجزيرة”، في أجواء كروية علي ملعب استاد الدفاع الجوي .

وتم إلتقاط بعض الصور الحصرية من مباراة الفريقين، والتي شهدت هجمات مرتدة علي مرمي الفريقين .
> وسيطر التعادل السلبى على مباراة كأس السوبر الإماراتى، بعد تلت ساعة من زمن اللقاء، وذلك خلال المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الدفاع الجوى بمصر، والتي تحتضنه القاهرة للمرة الأولى.
> بدأ الأهلى بالهجوم وفى الدقيقة الرابعة أطلق أحمد خليل تسديدة قوية على مرمى الجزيرة من ناحية اليمين، إثر تمريرة من إسماعيل الحمادى، لتمر بجوار القائم.
> وبعدها بدقيقتين رد “الجزيرة” بهجمة خطيرة عن طريق على مبخوت الذى لعب خلفية مزدوجة، ولكن تصدى لها الحارس، قبل أن يسدد مباراة بوصوفة كرة قوية تمر بجوار القائم الأيسر لحارس الجزيرة.

 

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