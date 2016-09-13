وزير الخارجية يجري اتصالًا بنظيره البريطاني لبحث عودة حركة الطيران لشرم الشيخ

أجري سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية بريطانيا “بوريس جونسون”، وصرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول موضوعات عديده، في مقدمتها موضوع استئناف الطيران البريطاني إلي مدينة شرم الشيخ.

وأشار شكري إلي الخطاب الذي بعث به مؤخرًا إلي نظيره البريطاني، والذي أشار إلي نتائج الزيارات الفنية العديدة، التي قام بها خبراء بريطانيون إلي المطارات المصرية، والحرص المصري علي تنفيذ كافة الملاحظات التي أبداها الجانب البريطاني، الأمر الذي تتوقع معه مصر سرعة اتخاذ بريطانيا قرارًا باستئناف خطوط الطيران إلي مدينة شرم الشيخ وعودة السياحة البريطانية إلي سابق عهدها.

كما أوضح أبو زيد، أن الاتصال تناول أيضًا تنسيق المواقف فيما يتعلق بعدد من الملفات والموضوعات المطروحة علي جدول أعمال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها القادمة، بالإضافة إلي الوضع في ليبيا والجهود المبذولة من أجل تقريب مواقف الفرقاء الليبيين وتنفيذ كافة بنود اتفاق الصخيرات.