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متطرف فرنسى يقتل والدته لوقوفها ضد سفره لسوريا

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متطرف فرنسى يقتل والدته لوقوفها ضد سفره لسوريا متطرف فرنسى يقتل والدته لوقوفها ضد سفره لسوريا

الأمن الفرنسى_أرشيفية

 

ذكرت إذاعة “فرانس إنفو” أن شابًا في العشرين من عمره، خنق والدته البالغة من العمر60 عامًا، لوقوفها ضد سفره إلى سوريا، للمشاركة في القتال هناك.

حيث استدعى الشاب، واعترف بارتكابه الجريمة، فى حين قالت مصادر طبية، إن الشاب كان معروفًا لدى أجهزة الأمن كشخص منحرف نفسيًا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

يذكر أن فرنسا شهدت أعمال إرهابية فى الآونة الأخيرة، حيث وقع في مدينة نيس الفرنسية، عملية دهس شاحنة يقودها إرهابي، لحشداً كبيرًا من المواطنين الفرنسيين وسياحًا كانوا يحتفلون ويتنزهون بالمدينة، وأسفر الحادث عن مقتل 84 شخصًا.

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