بالصور.. محافظ اسوان يمنع تأجير الحيوانات والموتوسيكلات بالمحافظة

مراسل«ONA»:

قرر محافظ أسوان، مجدي حجازي، منع ظاهرة تأجير الحيوانات والتوك توك والموتسيكلات طوال عيد الأضحى بميدان الشهداء “المحطة سابقاً”.

وأكد المحافظ، أنه فور ورود شكاوى من المواطنين بمعاناتهم من ظاهرة تأجير الحيوانات خلال فترة العيد تم التعامل بحسم مع المشكلة لخطورتها على حركة المشاه من الأطفال والسيدات وكبار السن، بالإضافة إلى تعطل الحركة المرورية للسيارات، وأيضاً لأنها تشوه واجهة المدينة، مع تسببها في التلوث البيئى نتيجة إلقاء مخلفاتها في الميادين والشوارع.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة أسوان، بتكثيف تواجد العاملين بالمجلس طوال أيام العيد للوقوف أمام أي محاولات لعودة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها وأيضاً منع الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة من الباعة الجائلين .