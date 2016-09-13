سفير الإمارات بمصر: السوبر بداية لعودة الجماهير المصرية للملاعب

أعرب المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات بمصر، عن سعادته بتواجد الجماهير المصرية والإماراتية في السوبر الإماراتي، والذي سيقام بعد قليل بين فريقي الجزيرة والأهلي.

وقال السفير “جمعة مبارك”، خلال لقائه مع قناة ” أبو ظبي “، “إن السوبر الإماراتي أعاد الجماهير المصرية لحضور المباريات بعد فترة غياب”، متمنيًا نجاح السوبر الإماراتي ليكون سبب لعودة الجماهير المصرية مرة أخرى لحضور مباريات الدوري المصري.

وتابع: إن إقامة السوبر الإماراتي في القاهرة سيشجع السياحة العربية على القدوم مرة أخرى لمصر، في ظل توجد عدد كبير من العرب لمتابعة السوبر، فضلا عن الاستقبال الأكثر من رائع من المصريين.