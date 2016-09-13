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سياسى ليبي: الشعب الليبي ينتفض ضد التدخلات الغربية

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سياسى ليبي: الشعب الليبي ينتفض ضد التدخلات الغربية سياسى ليبي: الشعب الليبي ينتفض ضد التدخلات الغربية

الباحث السياسي الليبي حسين مفتاح

قال الباحث السياسي الليبي حسين مفتاح، إن الدعوات الشعبية للتظاهر ستلقى مردودًا إيجابيًا، وذلك لأن الشعب يُعلن تضامنه الكامل مع القوات المسلحة.

وأضاف مفتاح خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية منى بلهيم، أن دعوات التظاهر جاءت بعد ما فوجىء الشعب بتصريحات الدول الغربية الكبري، التي أبدت إنزعاجها من استعادة القوات المسلحة الليبية للسيطرة علي منطقة الهلال النفطي.

وتابع مفتاح أن: “ما أقدمت عليه القوات المسلحة الليبية من تحرير الموانئ النفطية، سيمكن الشعب من الاستفادة من مقدراته وممتلكاته، لإعادة تصدير النفط مرة أخرى”.

وأوضح مفتاح، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعطي تعليمات لرئيس المؤقتة عبد الله الثني، بتسليم المؤسسات النفطية سواء الموانىء أو الحقول التي تم تأمينها بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها مؤسسة قادرة علي التصرف بشكل سليم سواء كان من حيث الإنتاج أو التسويق أو التصدير.

وأكد مفتاح، أن القوات المسلحة تمكنت من استرداد الحقول النفطية من مجموعة مسلحة ممثلة فى ميليشيات مسلحة يقودها إبراهيم الجضران كانت تبتز كل الحكومات السابقة، مشيرًا إلى أن آخر الاتفاقيات بين الجضران وحكومة الوفاق الحالية هي تسليمه مبلغ يقارب 40 مليون دولار، مقابل السماح بتصدير النفط عبر هذه الموانىء.

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