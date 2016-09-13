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«محافظ المنيا» يهنئ أسرة اللاعب «شريف عثمان» لحصوله على ذهبية أولمبياد البرازيل

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«محافظ المنيا» يهنئ أسرة اللاعب «شريف عثمان» لحصوله على ذهبية أولمبياد البرازيل «محافظ المنيا» يهنئ أسرة اللاعب «شريف عثمان» لحصوله على ذهبية أولمبياد البرازيل

البطل المصرى شريف عثمان

 

هنأ اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، أسرة اللاعب شريف عثمان خليفة،، والذي حصل على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال بالأولمبياد الباراليمبية بالبرازيل 2016.

وأكد المحافظ، خلال اتصال هاتفي مع والد اللاعب، أنه فخور بالإنجاز الذي حققه، معتبرًا أن ذلك شرف وفخر لكل المصريين، وخاصة أبناء محافظة المنيا، وأضاف البديوى، أن ما حققه اللاعب ليس بجديدعلى أبنائنا من متحدى الإعاقة، فهم يثبتون كل يوم إنهم نموذج للإرادة والتحدي، كما أن الإعاقة لم تقف حائلًا لتحقيق حلمه فى رفع علم عالًيا في جميع البطولات التى شارك فيها.

ولفت المحافظ، إلى أنه لم يتمكن من التواصل هاتفيًا مع اللاعب في البرازيل، وأكد أنه سيقام له استقبال يليق بالإنجاز الذي حققه فور وصوله المحافظة.

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