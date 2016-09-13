هيئة الرقابة بموسكو: نستعد لمناقشة إصابة القمح الروسى المصدر لمصر بالشفران

تستعد هيئة الرقابة الروسية لمناقشة العثور على فطر الشقران فى القمح الروسى المصدر لمصر، حيث أعلنت مصر مؤخرا أن روسيا وأوكرانيا من البلدان التى يحتوى القمح الخاص بها على فطر الشقران الذى يفسد القمح.

وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة الروسية ألكسى ألكسينكو، أنه كان من المخطط إجراء محادثات هذا الأسبوع مع الزملاء المصريين، ولكن سنتفق معهم على لقاء فى وقت آخر، وأن الهيئة مستعدة لأى نوع من المحادثات مع الجانب المصرى.

وكانت قد أعلنت وكالة «بلومبيرج» البريطانية أن الصراع مازال مستمراً، خصوصاً مع تقلب سوق القمح العالمى، ما أدى لنشوب نزاع بين الوزارات فى مصر حول شراء القمح اللازم لدعم الخبز.

وأضافت أن العروض التى تديرها مصر لا يمكن أن تجتذب الكثير من المشترين، ما أجبر الحكومة على إلغاء المناقصة الأخيرة، وذلك بعد قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد أى شحنات قمح بها أى نسبة من الشقران حتى لو كانت طفيفة.

وتابعت الوكالة أن هناك نزاعا كبيرا بين القطاعات الحكومية فى مصر، حول السيطرة على واردات القمح، حيث تعد القاهرة أكبر مشتر للقمح فى العالم.

وكانت السلطات الروسية المختصة ألمحت إلى احتمال وضع قيود على استيراد الفاكهة من مصر.

وأعلنت هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية فى روسيا، أنها تبحث إمكانية وضع قيود على استيراد محاصيل زراعية لا تطابق مواصفات الصحة النباتية من مصر، مشيرة إلى أن الرقابة تكتشف مخالفات لشروط الصحة النباتية فى الفاكهة المصرية بين الفينة والأخرى.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية أعلنت ذلك بعدما "رفضت مصر منذ أسبوع استيراد القمح الروسى، مدعية أنه لا يطابق مواصفات الجودة".