ضربة قوية للوداد قبل مواجهة الزمالك.. ' حرمان '

تلقى فريق الوداد الرياضي المغربي "ضربة قوية" قبل مواجهة الزمالك وذلك بعد تأكيد فشل الحارس زهير العروبي في مرافقة البعثة المغربية إلى مصر.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد الرياضي المغربي يوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب.

ولن يقدر الحارس الأساسي للوداد زهير العروبي من السفر مع بعثة الوداد اليوم الثلاثاء إلى القاهرة وذلك بسبب "أنه محسوب على سلك الحرس الملكي ويحتاج لتصريح الخروج"حسبما أوضحت صحيفة المنتخب المغربية.

وأشارت صحيفة المنتخب أن غياب حارس الوداد الأساسي يُعد "ضربة قوية" للفريق المغربي قبل مواجهة الزمالك الحاسمة.

ومن المنتظر أن يلعب محمد عقيد حارس الوداد الاحتياطي كأساسي بدلا من زهير العروبي الذي تم حرمانه من السفر مع البعثة بسبب التجنيد.

طالع أيضا

#في_إفريقيا - قائمة الزمالك.. 17 لاعبا بينهم 3 حراس لمواجهة الوداد

صحيفة مغربية: الزمالك يُحدد مصير مدرب الوداد

حوار - نجم الوداد يتحدث عن أمنية لم تتحقق بسبب الأهلي و"رغبة لن تحدث ضد الزمالك"