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سقوط عاطل بـ4 طرب حشيش بالغربية

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سقوط عاطل بـ4 طرب حشيش بالغربية سقوط عاطل بـ4 طرب حشيش بالغربية

>الغربية – عادل ضرة

ألقى ضباط مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية القبض على عاطل مقيم قرية القضابة مركز بسيون وبحوزته 4 طرب حشيش تزن كيلو جرام ومبلغ 17 ألف و600 جنيه بقصد الإتجار قبل ترويجهم على المتعاطين فى أيام عيد الأضحى.

 

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية إخطارا اليوم، الثلاثاء، من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا من ضبط المتهم أحمد جلال الحشاش 25 سنة عاطل مقيم القضابة مركز وبحوزته 4 طرب حشيش تزن كيلو جرام ومبلغ 17600 جنيه تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


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