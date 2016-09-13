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اتحاد الكرة لـ في الجول: لولا القوات المسلحة والداخلية ما كنا لنلعب الدوري

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اتحاد الكرة لـ في الجول: لولا القوات المسلحة والداخلية ما كنا لنلعب الدوري اتحاد الكرة لـ في الجول: لولا القوات المسلحة والداخلية ما كنا لنلعب الدوري

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إنه لولا القوات المسلحة ووزارة الداخلية لم يكن هناك إمكانية للعب بطولة الدوري.

وتأتي تصريحات سويلم بعد عدة أعوام من أزمة الملاعب واضطرار اتحاد الكرة لاستخراج موافقات أمنية للعب مباريات الدوري جولة بعد جولة.

وقال سويلم لـFilGoal.com: "معظم الملاعب التي تساعد في نجاح الدوري هي ملاعب القوات المسلحة".

وينطلق الدوري المصري يوم 15 من الشهر الجاري.

وأضاف "العامل الرئيسي في حل أزمات كثيرة وتغيير ملاعب الأندية والمنتخبات هما القوات المسلحة ووزارة الداخلية".

وواصل "الدولة حريصة على انتظام المسابقات وعودة الأمور لنصابها الطبيعي".

وأتم سويلم "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بذل مجهودا جبارا لوضع جدول الدوري، ومن الوارد أن لا تنتظم المسابقة في الأيام المشار لها في جدول الدوري لأننا نصطدم ببعض الظروف بكل تأكيد".

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