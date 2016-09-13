تحديد موعد عودة محمد إبراهيم من ألمانيا

يعود محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك إلى مصر في الثالث من أكتوبر المقبل عقب إنهاء برنامجه التأهيلي في ألمانيا.

وسافر محمد إبراهيم إلى ألمانيا مع نهاية شهر أغسطس من أجل الخضوع للبرنامج التأهيلي في إطار الجزء الأخير من مرحلة علاجه من الإصابة.

ولن يبدأ إبراهيم الموسم الجديد مع الزمالك إذ من المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية في نهاية أكتوبر المقبل.

وخاض محمد إبراهيم فترة التأهيل تحت إشراف الفريق الطبي لنادي شتوتجارت الألماني. فترة استمرت 4 أسابيع لتجهيزه للعودة من جديد إلى الملاعب.

وتعرض محمد إبراهيم لكسر في عظمة الشظية في لقاء الزمالك أمام صن داونز في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.