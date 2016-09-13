حكايات #في_الدوري - أبو تريكة أسم غريب؟.. هل سمعت عن أوكا والأكما واللالي!

مسابقة الدوري المصري، مسابقة عريقة منذ عام 1948 و حتي هذه اللحظة. مسابقة أعلن حيدر باشا حين إنشائها أنها تهدف لجمع ولم شمل القطر المصري من مدينة الإسكندرية حتي أقصى الصعيد في حلفا و أسوان.إيذانا ببدء تجميع شغف كروي قصصي أمتد لأكثر من 68 عاما حتى الآن.

تاريخ كروي مصري ملئ بالنوادر والحكايات التي لم نراهما من قبل. والتي كُتبها نجوما لهم باع علي امتداد أرجاء أندية مصر. أهلاً بكم في الحلقة الحادية عشر من حكايات #في_الدوري.

"سيد سلومة لاعب قحافة المنتقل لصفوف الحصايا الحكروب في فترة الانتقالات الصيفية عام 1993 بمائة جنيه ووجبة لفريقه".

سيد سلومة ؟ نادي قحافة ونادي الحصايا الحكروب؟.. هذا الخبر حقيقي وقد أوردته جريدة الأهرام الرياضي في يوليو عام 1993

للمقارنة بين أرخص لاعب في مصر وقتها "سيد سلومة " و أغلي لاعب في مصر وقتها " رضا عبد العال " الذي أنتقل للنادي الأهلي بعد دفع قيمة عقده في إتحاد الكرة بمبلغ وصل وقتها لـ625 ألف جنيه.

ودعا ذلك لمناقشات ساخنة في مجلس الشعب وكذلك إستنكار الزعيم " عادل إمام " علي القهوة في مشهد لفيلم "بخيت وعديلة".

إذا فالأمر يدعو لحكاية جديدة. إليكم القاموس اللغوي و المعجم الوجيز لأغرب أسماء وردت في الدوري المصري.

"أوكا و الأكما و اللالي": الثلاثي المرعب والخطير لخط وسط فريق منتخب السويس في بطولة الدوري. أسماء سويسية عزفت الكرة علي الربابة. مدينة أختلط فيها روح المقاومة برغبة لعب الكرة. وفكوا فيها حصار الست سنوات الخانقة ما بين النكسة والعبور وبلعب الكرة علي الشوارع وشطوط القنال .

من بينهم صاحب الدائرة الزرقاء " اللالي " أو الأسم الرسمي " حسن دنقل فرج ". وهذا الثلاثي الشهير مثل منتخب السويس في الدوري في موسم 1957/1958.

والأسماء من منطقة السويس تتعدد ولا حصر لها وتألقت في الدوري. فهناك أيضا "حمامة والجبروني وأبو عوكل وكبريت وأمتدت أخيرا لتصل في نهاية أجيال السويس إلي "تامر بجاتو".

من أشهر أندية وأعرق أندية الدوري الممتاز التي أشتهرت أيضا بالأسماء الغريبة للاعبي كرة القدم.

أسامي أرتبطت بمأكولات بحرية شهيرة أو أسامي أخري تحمل معاني غريبة مثل"

"السكران – البوري – البحر جاسور – الهوا – الدقاق – الطرقاوي – سُكر – بطة – الحُن – عكننة – الكاس" وكانت فكاهة المعلق الرياضي رحمة الله عليه وقتها محمد لطيف في تعليقه الدائم: "الدقاق باصي للكاس الكاس فاضي وأدها للهوا و الهوا بعرض الملعب للسكران و السكران أطوح بيها وخطفها منه نجم السويس اللالي أه يا ولد يا عيني يا لالي".

أمتد الأمر في النهاية لنصل لأغرب أسم في تاريخ الدوري المصري: شريف الصرصار لاعب الأوليمبي.

وربما أمتد الأمر ويرتبط بأسماء كائنات أخرى في النهاية: الشقيقان شريف وعادل الفار لاعبا الأهلي والزمالك سابقا – أبو النصر الديب لاعب أسوان – حمدي كروان – عبد الكريم صقر – أحمد حسن إستاكوزا – سعيد الجدي – خالد الضبع – علي الفيل.

أو أسماء مغنيين و ممثلين مثل: عبد الحليم حافظ لاعب المنيا في التسعينيات – محمد عبد الوهاب نجم الأهلي الراحل – أنور وجدي لاعب القناة في الستينيات.

وقد يرتبط الأمر بإقتران الأسم لنجم عالمي مثل: مصطفي فيجو لاعب أسوان – محمود حسن تريزيجية – كريم نيدفيد – أحمد رمضان بيكهام.

في التاريخ الحديث نعلم أيضا العديد من الأسماء لأبرز النجوم اللامعة والمتألقة في تاريخ الدوري بمصر مثل " محمد حمص نجم الإسماعيلي – عمرو سماكة نجم الترسانة والأهلي السابق – المدافع الصلد سمير كمونة لاعب الأهلي و المنتخب سابقا وكذلك أيضاً محمد كمونة نجم الزمالك – عبد المنعم مصطفي الشهير بشطة".

"إبراهيم بعرور نجم الإسماعيلي إبان حقبة محسن صالح – محمد عمر الأكو لاعب المصري – أونش نجم المقاولون والداخلية – الشربيني عنتر نجم المقاولون العرب – حمادة شنح لاعب نادي إنبي والجناح الذهبي في تشكيلة عبلة كامل: أحمد كشري نجم الشرقية للدخان والأهلي – الوكيل سلامة منقذ الإتحاد لمدة 3 مواسم متتالية من الهبوط – حربي توفيق نجم الألمونيوم – إبراهيم هيصة حارس إنبي و المنصورة – موفق الباشا ناشئ الأهلي و نجم المصري في التسعينيات – الخطيب مصلح لاعب الزمالك.

أما الأغرب في تاريخ الكرة ينحصر في الأسماء التالية:

شَفِة وأبو رحاب نجمي البلاستيك – مصطفي مقشط لاعب جمهورية شبين وزميله رضا الأشرم في التسعينيات - محمد البيضا و المني نجمي الكروم – عيد اللوزي و أشرف كابونجا نجمي المحلة وليس كاوابونجا أحد أبطال سلاحف النينجا – يسري طربوش نجم الأوليمبي".

"شريف كراوية نجم الإسماعيلي في التسعينيات – ناصر التليس نجم المحلة و المصري – عز الرجال نجم المنصورة في التسعينيات – أحمد الأبو لاعب القناة – محمد أبو خنجر لاعب الزمالك السابق – قُلة نجم المقاولون – شكالانكا الأسم الخاص بلاعب الأهلي محمود شيكو قبل تغييره".

"مصطفي شنط نجم أسوان – فتحي الداهش لاعب غزل المحلة – هاشم كندورة نجم الشرقية - سليمان سنجاري نجم مزارع دينا – مخلوف حامد نجم الترسانة – السنجأ و الليوي و حمدي الزامك نجوم المصري.

أما المفاجأة الكبري تتمثل في أدهم صبري. نجم سلسلة رجل المستحيل. تمخض ليلعب في نادي الإسماعيلي، وهو اللاعب أدهم صبري السلحدار. الشهير بأدهم السلحدار أحد نجوم الدراويش فترة التسعينات.