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مران الأهلي - 3 تدريبات من البدري استعدادا للإسماعيلي

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مران الأهلي - 3 تدريبات من البدري استعدادا للإسماعيلي مران الأهلي - 3 تدريبات من البدري استعدادا للإسماعيلي

ركز حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي على شق الانتشار داخل الملعب وشق الضغط بقوة وسرعة إلى جانب كيفية ضرب التكتل الدفاعي خلال مران الفريق استعدادا للإسماعيلي.

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت في قمة الجولة الأولى من الدوري المصري.

وخلال مران الأهلي يوم الثلاثاء قسم البدري اللاعبين على مجموعتين بدون حراس.

مجموعة أولى تضم عبد الله السعيد وحسام عاشور وأكرم توفيق وسعد سمير وباسم علي وعلي معلول وصالح جمعة وحسين السيد وعمرو جمال.

ومجموعة أخرى تضم وليد سليمان ومؤمن زكريا ومحمد نجيب ومحمد هاني وجون أنطوي وحسام غالي وميدو جابر ومحمد حمدي زكي وعمرو السولية وصبري رحيل وعماد متعب.

وشهد مران الأهلي تركيز على جانب الانتشار داخل الملعب مع الضغط القوي على حامل الكرة.

إلى جانب التدرب على ضرب التكتل الدفاعي من خلال اختراقات الأطراف والكرات الساقطة خلق المدافعين.

كرات يُرسلها وليد سليمان وعبد الله السعيد وأكرم توفيق.

وأوقف البدري المران أكثر من مرة لشرح الجوانب الفنية.

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فيديو اليوم السابع