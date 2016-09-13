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تامر حسني: «كرة القدم تحمل الكثير من المعاني السامية مع الفن وتقرب الشعوب»

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تامر حسني: «كرة القدم تحمل الكثير من المعاني السامية مع الفن وتقرب الشعوب» تامر حسني: «كرة القدم تحمل الكثير من المعاني السامية مع الفن وتقرب الشعوب»

تامر حسني

قال الفنان تامر حسني، إنه سعيد بالتواجد داخل استاد الدفاع الجوي احتفالًا بإقامة السوبر الإماراتي في ، والذي سيقام بعد قليل بين فريقي “الأهلي” و”الجزيرة”، مشيرًا إلى أنه مارس لعب كرة القدم ودائما الكرة للجماهير.

وأكد تامر حسني خلال لقائه مع قناة “أبوظبي الرياضية”، أن كرة القدم تحمل الكثير من المعاني السامية مع الفن وتقرب الشعوب والدليل هو تواجد عدد من الجماهير الإماراتية داخل مصر لتشجيع فريقها.

وأعرب تامر حسني، عن سعادته البالغة في تواجد الجمهور المصري والإماراتي على أرض القاهرة لتشجيع فريقي الأهلي والجزيرة.

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