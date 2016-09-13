«ثقافة أسوان» تنظم برنامج ثقافى وفنى متنوع احتفالًا بعيد الأضحى المبارك

ينظم فرع ثقافة أسوان، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، بمحتلف المواقع الثقافية التابعة للفرع، ويتضمن برنامج الاحتفال اليوم الثلاثاء، ثانى أيام عيد الأضحى، عرض مسرحى “آخر غنوة”، من تأليف على أبو سالم، وإخراج أحمد كشرى، بقصر ثقافة أسوان،حيث تقام بمكتبة السلام مسابقة فورية لاكتشاف المواهب، بالإضافة إلى تقدم العرض المسرحى “علامة خطر”، بقصر ثقافة “كرك”، وهو من إخراج يحيى عبد العظيم، بجانب عرض للمواهب، بقصر ثقافة “دهميت” للفنون الشعبية لأطفال “شمس النوبة”.

ويشهد ثالث أيام العيد، برنامج اكتشاف المواهب، من خلال ورشة فنية لتصميم مجسم باسم “خروفالعيد”، وعرض مسرحى بعنوان “أخر غنوة”، بقصر ثقافة أسوان، بجانب استعراضات، لفرقة فنون شعبية للأطفال، بـ”المسرح الصيفى”،

> وعرض مسرح عرائس، وعرض كورال أطفال، وأبريت “أحلام العصافير”، بقصر ثقافة كوم إمبو، وعرض لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية، بجانب مسابقة فورية ببيت ثقافة أدندان.

وستقام ورشة فنية، رابع أيام العيد، بعنوان “رسم مظاهر عيد الاضحى”، ومسابقة فورية، وعرض مسرحى بعنوان “غنوة الليل” بقصر ثقافة أسوان، عرض مسرحى “علامة خطر” ، عرض كورال أطفال بقصر ثقافة العقاد، وعرض فنون شعبية لأطفال دهميت، ومسابقة فورية ، ومناقشة كتاب بقصر ثقافة دهميت، بجانب عرض فنون شعبية لأطفال كلابشة ،وعرض فيلم بورشة فنية بقصرثقافة كركر، واسكتش “أخو العروسة” ببيت ثقافة كلابشة، ويشهد الجمعة خامس أيام العيد، عرض لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بمركز شباب الشماخية، بأدفو.