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محمد بن راشد: فخور بلاعب منتخبنا لرفع الأثقال محمد خميس

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محمد بن راشد: فخور بلاعب منتخبنا لرفع الأثقال محمد خميس محمد بن راشد: فخور بلاعب منتخبنا لرفع الأثقال محمد خميس

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فخر سموه بفوز لاعب منتخبنا لرفع الأثقال محمد خميس خلف لفوزه بالميدالية الذهبية في الألعاب البارااولمبية بريو دي جانيرو.

وكتب سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر "فخور بلاعب منتخبنا لرفع الأثقال محمد خميس خلف فوزه بالميدالية الذهبية في الألعاب البارااولمبية بريو دي جانيرو".

وأضاف سموه "محمد خميس بحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في رفع الأثقال يبعث رسالة لجميع رياضيينا بأن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الإرادة والعزيمة".
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