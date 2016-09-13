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تنفيذ مشروعين لمياه الشرب والصرف الصحى بقرية ناصر بالوادى الجديد

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تنفيذ مشروعين لمياه الشرب والصرف الصحى بقرية ناصر بالوادى الجديد تنفيذ مشروعين لمياه الشرب والصرف الصحى بقرية ناصر بالوادى الجديد

أرشيفية

صرحت هاجر سعد، رئيس الوحدة المحلية لقرى ناصر، التابعة لمركز الخارجة بالوادى الجديد، إنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعين لتوفير مياه الشرب النقية وشبكة للصرف الصحي، بتكلفة تقارب الـ 10 ملايين جنيه، مضيفة أنه يجرى إنشاء محطة مياه شرب قرية ناصر الثورة بتكلفه 6.3 ملايين جنيه ومشروع الصرف الصحي بقرى ناصر الثورة بتكلفه 3.5 ملايين جنيه بإشراف من وزارة الإسكان.

وأكدت سعد، أن المشروعين يسهمان في دعم مناطق الاستصلاح الحديث وتقسيمات الشباب بالقرية، موضحة أنه سيتم الاستلام وإدخالهما الخدمة فورالانتهاء منهما مباشرة.

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