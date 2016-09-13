مساعد وزير الصحة: ١١ طن أدوية للحجاج المصريين بتكلفة ١.٢ مليون جنيه

أعلن الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان، ورئيس البعثة الطبية للحج، عن متابعة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، لحالة المرضى المصريين المحتجزين بالمستشفيات السعودية، بمناطق المناسك بمنى وعرفات تليفونيًا، لافتًا إلي أن عددهم 19 حالة، كما تابع أعمال البعثة الطبية من خلال اتصالات يومية للوقوف على الأوضاع والتطورات أول بأول.

وأضاف حجازي، أن البعثة الطبية المصرية، وفرت للحجاج المصريين ١١ طن أدوية بقيمة ١.٢ مليون جنيه، وإن حجم الأدوية التي شحنتها البعثة الطبية من مصر للأراضي السعودية ١١ طنًا، بقيمة مليون و٢٠٠ ألف جنيه، تضم ١٠٦ صنفًا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد أصناف الأدوية وحجمها من قبل لجنة أعدها وزير الصحة والسكان.

وأوضح أنه سيعود العمل بالعيادات الطبية، ظهر غدًا الأربعاء بكامل طاقتها، موضحًا أن تم التوقف أثناء مناسك الحج بناء علي طلب السطات السعودية.

وأكد حجازى، أن مخيم البعثة الطبية سواء بمنى أو عرفات تم اختياره بمكان متميز بوسط مخيمات الحجاج المصريين، وذلك تسهيلًا للوصول إليه ، لافتًا إلى استمرار تقديم الخدمة الطبية للحجاج بالمخيمات، أثناء المناسك عن طريق، والكشف عن المرضى وصرف الأدوية، كما قام فريق الطب الوقائي بتوزيع الماسكات، وتقديم الارشادات والتوعية والوقاية من الأمراض المعدية والنصح بتجنب الإجهاد الحراري.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إن عدد الوفيات بين الحجاج المصريين ارتفع ل ٢٨ حاجا أمس، منهم ٦ وفيات في اليوم الأول لعيد الأضحي المبارك، لافتا الى عدم تسجيل اى حالة بامراض معدية حتى الان.

وأضاف “مجاهد” انه فى اطار حرص السلطات السعودية على التغلب على الزحام ، فقد تم تحديد مواعيد محددة لكل دولة وبعثاتها لرمى الجمرات ، تفاديا لما كان يحدث من اصابات او تدافع ،مشيرا الى نجاح هذه التجربة حتى الان.

واضاف انه السلطات السعودية قامت بتجهيز ٢٥ مستشفى بالمشاعر منهم ٣ بعرفة و ٦ بمنى باجمالى اسرة ١٥٠٠ سرير فى مناطق الحج منهم ٥٠٠ سرير رعاية مركزة و ٥٥٠ للطوارئ .

كما تم تجهيز ١٥٥ مركز صحى منهم ٤٦ بعرفة ، و٦ بالمزدلفة ، و٢٥ بمنى ، بالاضافة الى ٦ مراكز للطوارئ على جسر الجمرات وهناك ٢٠٨ مراوح رذاز مياه باردة للوقاية من حرارةالشمس ، و ١٨ نقطة طبية على قطار المشاعر ، واشار الى ان اعداد الموظفين الذين يقومون بتقديم الخدمة الطبية للحجاج خلال موسم الحج بلغ عددهم ٣٦٤٥ من بينهم ١٨٠٠ طبيب متخصص.

واستطرد ” مجاهد” ان عدد سيارات الاسعاف ٥٥٠ ، و٩ مروحيات اسعافية ، و٣٠ فرقة تدخل سريع ، بالاضافة الى ٣٠ فرقة للدراجات البخارية ، و٩ سيارات دفع رباعى لكبار السن.