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ضبط سلع فاسدة ومتحرشين وأسلحة آلية بحملة أمنية بالمنيا

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ضبط سلع فاسدة ومتحرشين وأسلحة آلية بحملة أمنية بالمنيا ضبط سلع فاسدة ومتحرشين وأسلحة آلية بحملة أمنية بالمنيا

مديرية أمن المنيا

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، إخطارًا من رئيس مباحث ، يفيد بتمكن الحملة من ضبط 40 قضية تموينية، تضمن 10 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر لإدارة محل بدون ترخيص، و7 محاضر لعدم الإلتزام بمواعيد التشغيل.

و تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 9 متحرشين بالفتيات والسيدات بالطريق العام والحدائق ، خلال إحتفالات عيد الأضحي المبارك، وضبط 10 محلات تجارية مخالفة لشروط الترخيص، وتمكنت حملة مرورية، من تحرير 1650 مخالفة مرورية تضمنت، “16 دراجة بخارية، وسيارة ملاكى، و611 مخالفة دراجة بخارية، 1022 مخالفة سيارات”.

وضبطت الحملة 5 أسلحة آلية وبندقية خرطوش، 4فرد محلى الصنع وعدد 87 طلقة نارية متنوعة غير مرخصة، بحوزة 5 متهمين بالمنيا، وتمكن رجال مكافحة المخدرات ، من ضبط كل من” محمد . م . ف”، 24 سنة، سائق توك توك، ومقيم بمركزأبوقرقاص، وبحوزته 100 قرص لعقار التامول المخدر، و” أحمد . ف . ع”، 36 سنة، عامل، ومقيم ببندر ملوي،
> وبحوزته 150 قرص لعقار التامول المخدر، و”إسلام . م .إ”، 24 سنةعاطل، ومقيم بمركز أبوقرقاص، وبحوزته 4 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 200 جرام، بقصد الإتجار.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من تنفيذ 270 حكم قضائى، شملت “2جنايات، و124 حبس جزئى، و33 حبس مستأنف، و80 غرامات جزئية، و15 غرامات مستأنفة، و16مخالفات، و3307 محصلات مالية”.

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