دراسة: 47% ممن يعانون السمنة بسبب جينات وراثية.. وللنساء نصيب الأسد

كشف مجموعة من الباحثين من جامعة "كولورادو بولدر" أن 47% ممن يعانون من السمنة يعانون ذلك لأسباب وراثية، وفقا لما نقله الموقع الأمريكى "هيلث".

وقام الباحثون بتفسير الدراسة، وفقا لقراءات الاستبيان الذى شارك فيها أكثر من 700 ممن يعانون من البدانة، حيث يوجد جينات وراثية تلعب دورا كبيرا فى إصابة الأجيال الحديثة بالسمنة، وكانت النساء هن أكثر عرضة لانتقال هذه الجينات.

ويقول "جيسون بوردمان" أحد الباحثين المشاركين فى الدراسة: "توصلت الدراسة إلى أن 47% ممن يعانون من البدانة بكل درجاتها يعانون ذلك بسبب جينات وراثية، ويمكن التعرف عليها باختبار حديث، حيث نتجنبها باتباع نظام غذائى صحى منذ الطفولة حتى لا يصاب هذا الطفل فى الكبر بالسمنة التى لا يستطيع السيطرة عليها".

وأضاف: "إلى جانب السمنة ومشاكلها الصحية المعروفة هناك أمراض نفسية أخرى تصيب ذوى الوزن الزائد، وأظهرت الدراسة أيضا أن هذه الجينات تنتقل للنساء أكثر من الرجال، ولا يوجد علاج لهذه الجينات الوراثية غير النظام الغذائى الصحى وممارسة التمارين الرياضية يوميا".