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مارسيلو: كريستيانو أفضل لاعب في العالم لكن البعض ينتقصون منه

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مارسيلو: كريستيانو أفضل لاعب في العالم لكن البعض ينتقصون منه مارسيلو: كريستيانو أفضل لاعب في العالم لكن البعض ينتقصون منه

(إفي): قال الظهير الأيسر لريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، إن زميله في الفريق كريتسيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم ولكن يحاول كثيرون الانتقاص من قدره.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم قبيل مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي غدا ضمن منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وأشار مارسيلو "الناس ترغب في التحدث عنه (كريستيانو) أنا أراه يعمل دائما، كل يوم. بالنسبة لي وللكثيرين".

وأضاف "هو أفضل لاعب في العالم ولكن يحاول كثيرون الانتقاص من قدره. لقد فاز ثلاث مرات بالكرة الذهبية وقدم الكثير لهذا الفريق وسيقدم المزيد. إنه بطل عظيم".

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