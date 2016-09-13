زيدان: كريستيانو يرغب دائما في لعب الـ90 دقيقة كاملة

(إفي): قال مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، اليوم إن نجم هجوم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، جاهز للمشاركة في لقاء غد أمام سبورتنج لشبونة بدوري الأبطال الأوروبي بأكمله، وذلك بعد ظهوره أمام أوساسونا في الليجا لمدة 65 دقيقة.

وصرح الفرنسي "كريستيانو جاهز للعب وهذا أمر جيد، بعدها سنرى الفترة التي سيلعبها، ولكن الفكرة هي أن يلعب الـ90 دقيقة، إلا أنه خلال المباراة قد يحدث أي شيء".

وأضاف "أنا أفكر دائما في الشهرين اللذين غاب فيهما وهذا لأي لاعب مدة كبيرة لأن البطولة التي سنبدأها غدا قوية للغاية. بعدها سنرى شيئا فشيئا. أتحدث مع كريستيانو عن أمر آخر، وليس عن الدقائق التي سيلعبها، لأنني إذا سألته فسيقول لي إنه يرغب في لعب الـ90 دقيقة كاملة".

وعن اللقاء الذي سيجمع بين "الدون" وفريقه السابق سبورتنج لشبونة، قال "بالتأكيد ستكون لحظة خاصة لكريستيانو لأن سبورتنج ناديه الذي نشأ فيه، من الطبيعي أن يكون لقاء خاصا بالنسبة له، ولكني أعلم أنه محترف ولاعب يقدم كل ما لديه في الملعب".