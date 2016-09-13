أمير قطر يدعو إلى الحوار بين دول الخليج وايران

دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى دول الخليج وإيران الى تسوية خلافاتها عبر "الحوار" وذلك فى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى، بحسب ما نقلت وسائل الاعلام الحكومية القطرية الثلاثاء.

وعلى خلفية التوترات بين طهران والرياض، قالت وكالة الانباء القطرية الرسمى ان آل ثانى اجرى مكالمة هاتفية بروحانى لمناسبة عيد الاضحى الذى بدأ الاثنين.

وقالت الوكالة أن الأمير أكد "أهمية أن ترتكز العلاقات الخليجية الايرانية على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل".

وشدد على ان "يتم تسوية أية خلافات خليجية إيرانية عن طريق التفاوض والحوار"، بحسب الوكالة.

ولم تحدد الوكالة وقت اجراء المكالمة التى تاتى مع ازدياد التوتر والحرب الكلامية بين القوتين الاقليميتين ايران والسعودية بشان الحج.

ولم يتمكن الإيرانيون من اداء فريضة الحج فى السعودية للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما.