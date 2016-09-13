دراسة: العمل ساعات طويلة يصيب العاملين بأمراض القلب والربو

العديد من الموظفين والعاملين فى الشركات يتمنون أن يكون أسبوع العمل 4 أيام ظنا منهم أن هذا يسمح لهم لمتابعة أنشطتهم الترفيهية وتوفير الرعاية للأطفال بشكل دقيق بالإضافة إلى الذهاب للشاطئ والسفر.

وقد أظهرت الدراسات تأثير هذه الفكرة على صحة الموظفين، حيث يضطر صاحب العمل لإطالة عدد ساعات العمل وهو ما يعرضهم لمشاكل صحية مختلفة بسبب العمل 12 ساعة فى اليوم، حيث أشارت كل الأبحاث التى تمت على من طبق هذا النظام فى عمله إلى مجموعة من المخاطر الصحية المحتملة بسبب عدد ساعات العمل الطويلة.

ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" هذه الأبحاث التى أوضح خلالها الأطباء إلى أن نظام أسبوع العمل لمدة 4 أيام فقط يجعل الموظفين يقعون فريسة للإجهاد والتعب وما ينتج عنها من حوادث فى العمل خاصة للعاملين على الماكينات الصناعية، فضلا عن تأثير الإجهاد على الجهاز المناعى للانسان.

ويقول الدكتور "ياو اكسوكس" زميل مستشفى مايو كلينيك: "هناك دراسة حديثة تم إجراؤها على فترة العمل الطويلة للتعرف على المخاطر الصحية الناتجة عنها، وجدنا العديد من الأمراض ظهرت على من اتبع هذا النظام فى العمل، وكان للنساء نصيب الأسد منها، ومن بين الأمراض التى ظهرت خلال الدراسة على العاملين بنظام الـ4 أيام "أمراض القلب، السرطان، التهاب المفاصل، السكر، التهاب الرئة المزمن، الربو".