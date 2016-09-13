ناشط حقوقي: مليون ونصف لاجئ سوري داخل الأردن

قال الناشط الحقوقي الدكتور، جميل سماوي، إن الأردن تضم نحو مليون ونصف لاجئ سوري، الجزء الأكبر منهم ينتشر داخل المحافظات، والجزء الأصغر الذي يُمثل نحو 140 ألف فقط يتواجد داخل المخيمات.

وأضاف سماوي، خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن هناك مصاعب عديدة تواجه اللاجئين السوريين سواء فى الأردن أو في الدول الأخري.

وأوضح سماوي أنه: “أنه تم السماح بنحو إعطاء 10 آلاف إجازة لمغادرة اللاجئين مخيم الزعتري، رغم كل الظروف المحيطة للاحتفال مع أهاليهم وأقاربهم المتواجدين خارج المخيم، فيما تم السماح لهم بإقامة الشعائر الدينية مثل صلاة العيد، و ذبح الأضاحي، شرط مراعاة الشروط الصحية داخل المخيم، بالإضافة إلى توزيع الهدايا علي الأطفال”.