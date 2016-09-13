مدير شرطة التموين: ضبط 2485 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

مراسل«ONA»:

أكد اللواء حسنى ذكى، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، أنه تم ضبط ( 44 ) قضية مواد بترولية وإسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها ( 18785 لتر بنزين وسولار، 2485 إسطوانة بوتاجاز ) ، وضبط ( 94 ) قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز بمضبوطات بلغت (59 طن) ، وضبط ( 84) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة ، وضبط ( 46 ) قضية فى مجال الغش التجارى ، وضبط ( 78 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (10,185طن).

> وأضاف مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، في تصريح صحفي، أن شرطة التموين ضبطت خلال 24 ساعة ( 27) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت ( 111309 علبة سجائر ) و (13 ) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر ، وضبط ( 5 ) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت ( 10,700 طن أعلاف وأسمدة زراعية) ، وضبط ( 433 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين ) .