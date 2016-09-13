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«السلطات الألمانية» توقف 3 مهاجرين سوريين ينتمون لتنظيم «داعش»

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«السلطات الألمانية» توقف 3 مهاجرين سوريين ينتمون لتنظيم «داعش» «السلطات الألمانية» توقف 3 مهاجرين سوريين ينتمون لتنظيم «داعش»

الشرطة الألمانية_أرشيفية

ألقت السلطات الألمانية، اليوم، القبض على ثلاثة مهاجرين سوريين منتمين لتنظيم “داعش” الإرهابى، شمالى البلاد.

وفال وزير الداخلية الألمانى، توماس دي ميزير، “إن السوريين الذين تم اعتقالهم ينتمون إلى خلية نائمة تابعة لتنظيم «داعش»”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

وأفادت النيابة الفدرالية الألمانية، في بيان لها بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بأنه جرى توقيف كل من “ماهر. أ” 27 عامًا، و”محمد.أ”، 26 عامًا”، و”إبراهيم.م” 18 عامًا”، في منطقة شليسفيغ- هولشتاين، وبأن القوى الأمنية داهمت شققهم.

وأضاف دي ميزير، “بأ معلومات تشير الى أنهم مرتبطون بالهجوم الإرهابي على باريس في العام 2015، وكل شيء يشير إلى أنه نفس التنظيم الذي يمارس تهريب المهاجرين غير الشرعيين، والذي أوصل إثنين من منفذي الهجوم الإرهابي إلى باريس، وأوصل هؤلاء المعتقلين الثلاثة إلى ألمانيا”.

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