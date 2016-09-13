زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بطريق الإسماعيلية الصحراوى

مراسل«ONA»:

ظهرت كثافات مرورية عالية، بسبب كسر بماسورة مياه أسفل كوبرى التعمير بمنطقة بين الكتائب بطريق الإسماعيلية الصحراوى .

وأمر اللواء علاء الدجوى، مدير مرور القاهرة بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان، فيما تم إخطار غرفة عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم وغلق مصدر المياه.

وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة، قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور بسبب كسر ماسورة مياه أسفل كوبرى التعمير بطريق الإسماعيلية بغزارة، مما أثر على حركة المرور من وإلى الإسماعيلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وإنتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، كما تم إبلاغ عمال المحافظة لغلق مصدر المياه بعد ارتفاع منسوبها على الطريق .