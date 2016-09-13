سياسى ليبي: موقف الغرب من تحرير الجيش للموانئ النفطية متخاذل

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، عبد الحفيظ غوقة، إن حكومة الوفاق الوطني التابعة للمجلس الرئاسي الليبي لم تستطع منذ أكثر من ثمانية أشهر حل المليشيات المسلحة، أو حتى طردها من المدن الليبية، رغم أن الاتفاق السياسي ينص على حل جميع المليشيات المسلحة.

وتابع غوقة خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه: “عندما يقوم الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، بـ تحرير الموانئ النفطية من المليشيات المسلحة، يقف المجتمع الدولي ضد هذه الخطوة”، متسائلاً: “ماذا يريد الغرب من الشعب الليبي”.

وأوضح غوقة أنه: “منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، تضع الميليشيات المسلحة سيطرتها على الموانئ النفطية، بالإضافة إلى أن هذه الميليشيات تبتز كل السلطات والحكومات السابقة”.

وأشار غوقة إلى: “نحن مع الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وكذلك مع الأجهزة الأمنية، لأن من يدعم الميليشيات المسلحة يقف ضد إرادة الليبيين”.