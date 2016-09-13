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محلل اقتصادي: أوروبا بحاجة إلى دماء شابة قادمة إليها كلاجئين

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محلل اقتصادي: أوروبا بحاجة إلى دماء شابة قادمة إليها كلاجئين محلل اقتصادي: أوروبا بحاجة إلى دماء شابة قادمة إليها كلاجئين

المحلل الاقتصادي أنور القاسم

قال المحلل الاقتصادي أنور القاسم، إن جميع موجات اللاجئين التي حدثت عبر التاريخ كان لها طابع اقتصادي كبير، حيث ساهم هؤلاء فى نهوض المجتمعات التي ذهبوا إليها، مدللاً علي ذلك بدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف القاسم، خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي حسن فودة، أن دول الاتحاد الأوروبي، بحاجة ماسة للدماء الشابة القادمة إليها كلاجئين، متابعًا أن اللاجئين القادمين عبر سوريا والعراق، يحملون الجينات الحضارية، ويحملون العديد من الخبرات التي قد تثري المجتمعات التي رحلوا إليها.

وتابع القاسم، أن كل اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط، استطاعوا أن يندمجوا فى المجتمعات الغربية، وأكد على أن عملية موجة اللاجئين ستكون انتقائية وليس إنسانية بحتة، لاسيما بعد الاتهامات التي تم توجيها إلى ألمانيا بمحاولة جذب كل العقول من المدن المتضررة فى الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن مشكلة اللاجئين في الأساس إعلامية سياسية أكثر منها اجتماعية وطنية.

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