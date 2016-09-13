تجديد حبس المتهمين بقتل 3 أشخاص بأحداث مسجد "محلة أبوعلى" بكفر الشيخ

قررت نيابة كفر الشيخ تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس السبعة المتهمين بقتل ثلاثة من عائلة البراغيت بقرية محلة أبو على، فى الأحداث الدامية التى شهدتها القرية يوم وقفة عرفات، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان حسام بسيونى، ومحمد شور، وكيلا نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أجريا التحقيقات مع المتهمين بقتل ثلاثة من عائلة براغيت بقرية محلة أبو على، فى الأحداث الدامية التى شهدتها القرية الأحد، جراء خلاف بين اثنين داخل مكان الوضوء بمسجد العجمى، تحولت لمشاجرة، لقى ثلاثة فيها مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين، وصرحت النيابة بدفن المجنى عليهم عقب تشريح الجثث، وقررت حبس المتهمين أربعة أيام، وبالعرض اليوم الثلاثاء على النيابة العامة بكفر الشيخ بمحكمة كفر الشيخ فى غرفة المشورة، نظراً لأجازة العيد، قررت تجديد حبس المتهمين السبعة 15 يوماً علىة ذمة التحقيقات.

وتتواجد قوة أمنية بقرية محلة أبو على فى دسوق، لضمان استتباب الوضع الأمنى بقرية محلة أبوعلى، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية.

وتعود أحداث الواقعة المؤسفة التى شهدتها قرية محلة أبوعلى، التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ أمس الأول الأحد، إلى معاتبة حسنى عبده براغيت أثناء تنظيفه لمكان الوضوء بمسجد العجمى بقرية محلة أبو على التابعة لمركز دسوق، لأيمن عبد الباسط الزويكى، لتسببه بوجود آثار حذائه على أرضية موقع الوضوء، وتحول العتاب لمشادة بيبنهما، قام الثانى بالتعدى على الأول، وتعدى كل منهما على الآخر.

وحاول حسنى السعيد محمد براغيت، وإبراهيم محمد النجار، تهدئة حسنى عبده براغيت، وعندما علم عدد من أهالى عائلة الزويكى، توجهوا للمجنى عليهم وتعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء، وأحدثوا بهم إصابات متفرقة، لقى على أثرها حسنى السعيد محمد براغيت، وحسنى عبده براغيت مصرعهما، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى دسوق العام، ونقل إبراهيم محمد النجار لمستشفى دمنهور التعليمى، لتلقى الإسعافات اللازمة لسوء حالته، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى، وأصيب كل من سعد محمد عياد، وياسر بكر الصعيدى، وتم نقلهما لمستشفى دسوق العام، ونقل حسام حسنى براغيت، لمستشفى دمنهور التعليمى، لخطورة حالته.

وهرعت قوات الأمن برئاسة اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد سعد سليط مأمور مركز دسوق، وتم الفصل بين الجانبين، وتمكنت المباحث الجنائية من مطاردة المتهمين وإلقاء القبض على 7 وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وهم " إبراهيم .ع.ا"، و"أيمن .ع.ا"، و" محمود،ع,ا"، و" محمد .ع.ا"، و" عبد الباسط،م،ا"، و" عبد الرازق،م،ا"، و" محمد، عبد العزيز، ا".

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى، قررت دفن الجثث الثلاثة، وقررت حبس المتهمين أربعة أيام تم تجديدها اليوم الثلاثاء 15 يوماً.