زحام مرورى بسبب انقلاب "ميكروباص" أعلى كورنيش المعادى

أصيب شخص فى حادث انقلاب "ميكروباص" من أعلى كورنيش المعادى ـ دار السلام، اليوم، الثلاثاء، ما أدى إلى تعطل حركة المرور للمتجه من مناطق وسط البلد اتجاه المعادى وأمر اللواء علاء الدجوى، مدير مرور القاهرة بانتقال الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات بالمكان فيما وصل إلى مكان الحادث رجال الشرطة، فى الوقت الذى حاول مواطنون إعادة السيارة إلى مسارها.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من غرفة النجدة بوجود زحام مرورى بسبب انقلاب ميكروباص بالركاب أعلى كورنيش المعادى وانتقل رجال المرور بصحبتهم ونش لإزالة حطام الحادث ولإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.