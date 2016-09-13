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سياسي ليبي: المجتمع الدولي يحابي المليشيات المسلحة التي تسرق قوت الشعب

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سياسي ليبي: المجتمع الدولي يحابي المليشيات المسلحة التي تسرق قوت الشعب سياسي ليبي: المجتمع الدولي يحابي المليشيات المسلحة التي تسرق قوت الشعب

السياسي الليبي، عبد الباسط بن هامل

قال الكاتب الصحفي والسياسي الليبي، عبد الباسط بن هامل، إن تصريحات المجتمع الدولي الأخيرة، وتحديدًا بشأن سيطرة الجيش الليبي على الموانئ النفطية، تُحابي أطراف المليشيات المسلحة التي تسرق قوت الشعب الليبي.

وأضاف بن هامل، خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، “أن المجتمع الدولي المتمثل في الدول الغربية، يتحيز لطرف مجموعات المرتزقة واللصوص، ليس أكثر”.

وأوضح بن هامل، أن الجيش الليبي لم يَدخل في مواجهات مسلحة مع حرس المنشآت النفطية، مثلما تداول المبعوث الدولي في بيان له، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي، قام فقط بالسيطرة على الموانئ النفطية دون الدخول في أي اشتباكات أو مواجهات مُسلحة.

وأكد بن هامل، أن مطالبات القوى الغربية للجيش الليبي بالانسحاب الفوري من الهلال النفطي، جاءت بعد تصريحات المبعوث الدولي التي انحازت لحرس المنشآت النفطية على حساب الجيش الليبي.

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