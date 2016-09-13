الإحتلال الإسرائيلى ينصب حواجز عسكرية شمال شرق جنين

نصبت قوات الإحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء عدة حواجز عسكرية متنقلة، وكثفت من تواجدها العسكرى شمال شرق جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم " إن دوريات عسكرية إسرائيلية، كثفت من تواجدها على شارع جنين - الناصرة، ونصبت عدة حواجز عسكرية فى عدة أماكن وبمحاذاة قرية الجلمة .

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شابا فلسطينيا على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمنى بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الشاب رأفت نائل شفيق (28 عاما)، وهو من سكان مدينة رام الله، بعد أن تم إيقاف المركبة التى كان يستقلها وإنزاله منها وتم نقله إلى جهة غير معلومة.