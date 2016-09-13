ضبط جواهرجى بالمطار قبل محاولته تهريب ثروة من الذهب والألماس إلى دبى

تمكنت مباحث الأموال العامة بمطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب يعمل جواهرجى حاول تهريب كمية كبيرة من الذهب والماس إلى دبى، أخفاها بين طيات ملابسه وداخل جيوب سحرية بحقائبه، لتضليل رجال التأمين والسفر بها إلى الخارج لبيعها.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الإمارتية المتجهة إلى دبى، اشتبه أمين شرطة فى راكب يدعى "أنطونيو .ج"، وبتفتيشه أمام العميد محمد المنسى رئيس مباحث الأموال العامة، عثر بحوزته على ٣ ساعات ذهب و٣ ساعات ألماس، و٣ جرام و٧٠٠ من فصوص الألماس، بالإضافة إلى ٢٦ فيزا كارت تستخدم فى سحب الدولارات من الخارج و١٠ آلاف دولار.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخليه لأمن مطار القاهرة، بإلغاء سفر الراكب، وتحرير محضر له وإحالته للنيابة للتحقيق.

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