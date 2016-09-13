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"المرور" يضبط 19 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

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"المرور" يضبط 19 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة "المرور" يضبط 19 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

>كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى مرورية.

 

 

ونجحت الحملات المرورية التى تمت خلال 24 ساعة، من إجراء تحليل طبى لـ300 سائقًا، وإثبات تعاطى 19 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

 

 

من جانبه، أكد مصدر أمنى، أن هناك حملات أمنية مكثفة يتم توجيهها على كل الطرق والمحاور، للكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة أعلى الطرق السريعة، وذلك بهدف ضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات. 


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مصر 365

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