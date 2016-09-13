أخبار عاجلة

كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
الأمن الوطني يضبط 29 أجنبيًّا في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المعارضة السورية: روسيا تجعل من «جبهة النصرة» مبرر لخرق النظام الهدنة

Google+ Print
المعارضة السورية: روسيا تجعل من «جبهة النصرة» مبرر لخرق النظام الهدنة المعارضة السورية: روسيا تجعل من «جبهة النصرة» مبرر لخرق النظام الهدنة

أحمد رمضان_عضو إتئلاف المعارضة السورية

قال عضو ائتلاف المعارضة السورية، أحمد رمضان، إن المؤتمر الصحفي الذي عُقد بين وزيرى الخارجية الروسي والأمريكي سيرجي لافروف، وجون كيري، بشأن الاتفاق الروسي الأمريكي فى سوريا، يوضح أن جانب الطرفين، وأنه من المتوقع أن يكون هناك بعض البنود غير المعلنة حتي الآن.

وأضاف رمضان، خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن المعارضة السورية طالبت أمريكا، بالحصول علي الاتفاق الكامل، لاتخاذ موقف بشأنه، وعدم بقاء أي نص من النصوص غامضًَا.

وأوضح رمضان، أنه: “يجب أن تعرف الأطراف المعنية تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي لايجب أن تبقي أي بنود غامضة”، موضحًا أن الجانب الروسي يحاول أن يجعل مسألة “جبهة النصرة”، كمعضلة فى هذه الهدنة لاتخاذها ذريعة لتبرير الخروقات التي يقوم بها النظام داخل سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017