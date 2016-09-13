المعارضة السورية: روسيا تجعل من «جبهة النصرة» مبرر لخرق النظام الهدنة

قال عضو ائتلاف المعارضة السورية، أحمد رمضان، إن المؤتمر الصحفي الذي عُقد بين وزيرى الخارجية الروسي والأمريكي سيرجي لافروف، وجون كيري، بشأن الاتفاق الروسي الأمريكي فى سوريا، يوضح أن جانب الطرفين، وأنه من المتوقع أن يكون هناك بعض البنود غير المعلنة حتي الآن.

وأضاف رمضان، خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن المعارضة السورية طالبت أمريكا، بالحصول علي الاتفاق الكامل، لاتخاذ موقف بشأنه، وعدم بقاء أي نص من النصوص غامضًَا.

وأوضح رمضان، أنه: “يجب أن تعرف الأطراف المعنية تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي لايجب أن تبقي أي بنود غامضة”، موضحًا أن الجانب الروسي يحاول أن يجعل مسألة “جبهة النصرة”، كمعضلة فى هذه الهدنة لاتخاذها ذريعة لتبرير الخروقات التي يقوم بها النظام داخل سوريا.