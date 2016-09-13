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تشيلسي يعلن غياب تيري 10 أيام.. ويغيب عن صدام ليفربول

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تشيلسي يعلن غياب تيري 10 أيام.. ويغيب عن صدام ليفربول تشيلسي يعلن غياب تيري 10 أيام.. ويغيب عن صدام ليفربول

أعلن تشيلسي الإنجليزي أن قائدهم جون تيري سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام فقط بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمام سوانزي.

تيري تعرض لإصابة في الكاحل بالدقائق الأخيرة من مباراة تشيلسي وسوانزي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي سببت قلقا كبيرا في البلوز.

وأشارت التقارير إلى أن تيري قد يغيب لشهرين عن تشيلسي وهو ما نفاه النادي اللندني اليوم في بيان مقتضب نشره عبر موقعه الرسمي.

وقال تشيلسي "إصابة جون تيري في مباراة يوم الأحد بسوانزي هي تمزق أربطة القدم، وسيغيب لمدة 10 أيام تقريبا".

وبذلك سيكون ديفيد لويز البرازيلي العائد لقلعة البلوز جاهزا لخوض أولى مبارياته بشكل كبير والتي ستقام يوم الجمعة المقبل أمام ليفربول في ستامفورد بريدج.

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