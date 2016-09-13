بسبب تلك الأشياء كرة القدم رائعة.. إيفرتون يتبرع لـ ' بطل سندرلاند الصغير '

فوز إيفرتون على سندرلاند في ختام الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي 3-0 لم يكن الحدث الأهم على ملعب النور، ولكن الأهم كان إثبات أخر على أن كرة القدم رائعة.

في بداية مباراة مساء الاثنين، قاد برادلي لوري – مشجع لسندرلاند يبلغ من العمر 5 سنوات مصاب بالسرطان – فريقه للخروج لملعب المباراة.

لوري تم تشخيص إصابته بالسرطان الخلايا البدائية العصبية – ورم سرطاني يصيب الأطفال – في 2013، في الوقت الذي تحاول فيه عائلته جمع 700 ألف جنيه إسترليني لعلاجه في الولايات المتحدة.

وأعلن إيفرتون تبرعه بـ200 ألف جنيه إسترليني لأسرة الطفل من أجل محاربة السرطان.

الأمر كان أجمل في الدقيقة الخامسة أمس الأحد، عندما توقف الجمهور عن التشجيع وتوحدوا في التصفيق لبرادلي، مع الغناء "يوجد برادلي لوري واحد فقط"، مع رفع لافتة "نحن معك" وتناقلها حول الملعب.

برادلي أيضا حظى بفرصة لرؤية نجمه المفضل جيرمان ديفو، وصرح بعدها لجريدة سندرلاند إيكو: "رأيت لاعبي المفضل ديفو وقال الجميع اسمي، شكرا للجميع".

كما أعلن نادي إيفرتون أن برادلي سيكون حاضرا لمباراة العودة في جوديسون بارك.