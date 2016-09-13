تعرف على السبب الذي سيجعل راموس يرتدي حذاء أسود حتى فبراير

ستشاهد مباريات ريال مدريد المقبلة وربما لن يجذبك حذاء سيرخيو راموس الأسود والذي لا يحمل أي علامة مميزة، لكن وراء ارتداءه لذلك الحذاء سبب.

راموس كان مرتبطا بعقد مع شركة "نايكي" ينتهي في فبراير المقبل إلا أن المدافع الإسباني قرر إنهاء العقد مبكرا.

ولكن، عقد اللاعب مع نايكي ينص على عدم ارتداءه لأي حذاء من ماركة أخرى حتى فبراير، فسيرتدي حذاء أسود دون ماركة.

وحسب "ماركا" فإن راموس لا يستطيع جذب أي ماركة أخرى للتوقيع معه بسبب المقابل المادي العالي الذي سيطلبه بطل كأس العالم مع إسبانيا.

وتواصل راموس مع مسؤولي شركات مثل "أديداس" و"جوما" و"أندر أرمور" و"نيو بالانس" و"بوما" ولكنه لم يصل لأي اتفاق معهم بعد.

إذا، فحتى فبراير المقبل، سيرتدي راموس حذاء أسود يذكرنا بما كان يرتديه لاعبي كرة القدم قديما.